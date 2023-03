Lexa revela no Altas Horas que não está dormindo para acompanhar MC Guimê no 'BBB 23'

Recentemente, no quarto do Líder, o cantor se declarou para a esposa e disse que está morrendo de saudade da cantora.

O especial foi parar nos Trending Topics do Twitter e, obviamente, Serginho Groismann também quis saber como está a rotina de Lexa já que o marido está confinado na casa mais vigiada do Brasil. "Eu nem estou dormindo mais. Só estou vivendo e assistindo BBB. Está uma loucura. E estamos lá torcendo pelo Guimê", revelou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste sábado (11), aconteceu o especial "Xuxa 6.0" no Altas Horas (Globo). Entre os convidados, estava Lexa, cantora e esposa de MC Guimê, que está confinado no BBB 23. Batizada como Léa Cristina Araújo da Fonseca, a artista ganhou o apelido da mãe, fã declarada de Xuxa, que cantava a música "Marquei um X" para ela ainda na infância.

