Les Deux Magots, café tradicional de Paris, ganha filial em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos cafés mais tradicionais de Paris, em funcionamento desde 1884, o Les Deux Magots acaba de desembarcar em São Paulo. A casa francesa abriu as portas em sistema de soft opening nos Jardins já com filas de espera.

O endereço, hoje ponto turístico na França, ficou conhecido como reduto boêmio de escritores e artistas no século passado, frequentado por nomes como Oscar Wilde, Simone de Beauvoir, Ernest Hemingway e Pablo Picasso.

A filial paulistana, que inaugura oficialmente em 17 de outubro, mantém características da casa original, como o verde-escuro na decoração, as mesas pequenas na varanda com cadeiras voltadas para a rua e duas estátuas de magos na entrada. A maioria das receitas do menu são as mesmas.

A essência literária também é preservada: livros, sobretudo de autores franceses, ficam à disposição dos clientes para serem lidos no local. O toque brasileiro surge nas samambaias e outras plantas espalhadas pelo salão charmoso.

"É o Deux Magots tropicalizado", diz Frédéric Renaut, francês que mora no Brasil há 17 anos. Ele importou a marca ao lado dos sócios Alexandre Marino e Antonio Assumpção.

Outra liberdade que tiveram foi na concepção da carta de drinques do bar, com mais inspirações locais --tudo devia ser aprovado pela matriz.

O trio de sócios explica que foram três anos desde a concepção da ideia até convencer os proprietários franceses de que o Brasil era um mercado a ser investido --havia muito preconceito, dizem--, além da busca pelo imóvel ideal.

Esta é a primeira unidade na América Latina. Há uma filial no Japão e outra recém-inaugurada na Arábia Saudita.

Além da importância cultural, pesou na escolha de trazer a marca o menu, que foge da gastronomia requintada e inclui opções como peixes e carnes grelhadas. "É uma comida simples que deve agradar aos brasileiros", diz Renaut.

Por aqui, o café da manhã é disputado. Ele é servido até as 11h30 durante a semana e até 12h30 aos sábados e domingos. Após esse horário, há pratos para almoço e jantar.

Entre os clássicos do cardápio, supervisionado pelo chef francês Pascal Valero, estão o croque-monsieur, um sanduíche com presunto e queijo, servido com salada por R$ 41, o croque-madame, feito com presunto, queijo e ovo frito (R$ 46 com salada) e o croissant, que pode ser provado com manteiga e geleia caseira (R$ 16) ou com presunto e queijo (R$ 19). Os doces do dia, servidos em um carrinho, também são destaque.

Por enquanto, para almoçar ou jantar no restaurante, é necessário fazer reserva.

LES DEUX MAGOTS

Onde: R. Colômbia, 84, Jardim América, região oeste

Telefone: 11 3068-0028

Link: https://www.instagram.com/lesdeuxmagotsbrasil/