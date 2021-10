Leonardo Vieira comemora 14 anos de relacionamento com Leandro Fonseca

Em junho, Vieira revelou que vinha sendo atacado nas redes sociais por sua orientação sexual. "Estou recebendo no direct, aqui do Instagram, ameaças de morte por eu ser gay", contou, referindo-se às mensagens enviadas de forma privada. "Covardes, enrustidos, infelizes, invejosos e frustrados", completou. "Se escondem atrás do suposto anonimato da internet."

