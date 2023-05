Leonardo DiCaprio posta foto de Lula e elogia demarcação de terras indígenas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ator e engajado nas causas ambientais, Leonardo DiCaprio celebrou em seu Instagram a demarcação de terras indígenas feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na postagem, ele ainda comparou a atitude com a do governo de Jair Bolsonaro.

"Em uma vitória para os direitos indígenas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a demarcação de seis terras indígenas. Esse progresso ocorre depois que o governo anterior não apenas paralisou as demarcações, mas violou os direitos dos povos indígenas do país", escreveu.

As áreas homologadas são: TI Arara do Rio Amônia, no Acre, TI Kariri-Xocó, em Alagoas, TI Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, TI Tremembé da Barra do Mundaú, no Ceará, TI Avá-Canoeiro, em Goiás, e TI Uneiuxi, no Amazonas. As assinaturas foram feitas ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, no Acampamento Terra Livre, em Brasília.

Na legenda, o ator ainda ressaltou outras políticas ambientais do atual governo. "O governo Lula também assinou um decreto para estabelecer um comitê voltado para a proteção, recuperação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais em territórios indígenas; reiniciou o Conselho Nacional de Política Indigenista, que permite a participação igualitária dos povos indígenas na apresentação e no monitoramento da aplicação de políticas públicas voltadas para os povos indígenas; garantiu mais de US$ 2,4 milhões para o desenvolvimento econômico e a recuperação das comunidades indígenas Yanomami na Amazônia. Parabéns a todos os envolvidos nessas conquistas fundamentais."