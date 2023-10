Leo Young, vencedor do Masterchef, presencia tiroteio em avenida de São Paulo

Em nota enviada à Folha de S.Paulo, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que um homem de 30 anos foi preso em flagrante por receptação. "Policiais civis da 2° CERCO (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas) foram informados sobre um veículo, envolvido em roubos e furtos a residências, que estaria na região. (...) O condutor desobedeceu a ordem de parada e acelerou o veículo em direção à viatura, resultando em uma intervenção. O suspeito desceu do veículo com ferimentos leves causados por estilhaços. Ele foi conduzido ao hospital sob escolta e posteriormente encaminhado à delegacia", diz o texto.

