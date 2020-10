Léo Santana grava disco com Xande Avião e Vitão em hotel com plateia nas varandas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Léo Santana, 32, grava neste domingo (11) mais um disco. E ele será filmado e algumas imagens serão veiculadas nas redes sociais. O álbum será gravado em um hotel de Fortaleza (CE) e o público poderá curtir das varandas.

Alguns convidados marcarão presença na gravação, tais como Vitão, Xande Avião e as bandas de pagode da Bahia O Poeta, A Dama e Lá Furia. Segundo a assessoria de imprensa do artista, todos os protocolos de segurança estão sendo tomados para que ninguém seja contaminado pelo novo coronavírus.

Ninguém poderá sair das varandas. Todos os músicos ficarão a uma distância segura dos outros músicos e usarão máscaras quando não estiverem cantando.

"Vem aí um novo CD, com convidados especiais, músicas inéditas e muita surpresa. Estou animado, ansioso e não vejo a hora de começar. É muito bom poder receber O Poeta, A Dama e Lá Faria nesse projeto. Vamos fortalecer o pagode da Bahia", comenta Santana.

De fato, Léo Santana grava o disco em um de seus melhores momentos, tanto profissionais quanto pessoais. O cantor está entre as cem personalidades negras mais influentes do mundo em 2020. A lista foi oficialmente revelada em uma cerimônia de reconhecimento e premiação do MIPAD (Most Influential People of African Descent).

No lado pessoal, segue com planos de subir ao altar com a modelo e dançarina Lorena Improta, 27. Em entrevista ao canal do Instagram da revista Vogue, Lorena contou que seu sonho é casar na praia, mas que teme com relação ao número de curiosos que possam aparecer.

"Eu me imagino vestida de noiva. Mas gostaria de me casar na praia, é um lugar para onde vou quando quero relaxar. Só acho que aqui em Salvador seria difícil realizar a cerimônia pela quantidade de pessoas, a logística ficaria impossível. Mas, talvez, façamos algo mais intimista, só com a família mesmo", revelou.