Léo Santana e Iza entram para lista dos cem negros mais influentes do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Léo Santana, 32, está entre as cem personalidades negras mais influentes do mundo em 2020. A lista foi oficialmente revelada em uma cerimônia de reconhecimento e premiação do MIPAD (Most Influential People of African Descent).

A cantora Iza, 30, também figura na lista. Na categoria mídia e cultura, ao lado de Léo, estão a cantora carioca e o jornalista da CNN internacional Renan Souza.

A premiação é reconhecida pela Organização das Nações Unidas Internacional e engloba todas as áreas de atuação, como arte e cultura, além dos empreendimentos de negros ou não que sejam voltados para o público negro.

"Ser um dos escolhidos como representante afrodescendentes no meu país e saber que minha carreira impacta positivamente na vida de muitas pessoas só me faz crer que estou no caminho certo. Quanta representatividade. Haja orgulho. Gratidão acima de tudo.", comenta Léo.

Se Léo está feliz no lado profissional, no lado pessoal não poderia ser diferente. Após idas e vindas com Lorena Improta, 27, agora ambos começam a conversar mais seriamente sobre planos de casar e de ter filhos.

Em entrevista ao canal do Instagram da revista Vogue, Lorena contou que seu sonho é casar na praia, mas que teme com relação ao número de curiosos que possam aparecer.

"Eu me imagino vestida de noiva. Mas gostaria de me casar na praia, é um lugar para onde vou quando quero relaxar. Só acho que aqui em Salvador seria difícil realizar a cerimônia pela quantidade de pessoas, a logística ficaria impossível. Mas, talvez, façamos algo mais intimista, só com a família mesmo", revelou.