Lenine estreia turnê 'Rizoma', em São Paulo, com seu filho Bruno Giorgi

O espetáculo terá uma segunda apresentação, no mesmo local e no mesmo horário, nesta sexta-feira (16). Nos próximos meses "Rizoma" irá passar também por Recife (PE), Fortaleza (CE) e Rio de Janeiro (RJ).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreia nesta quinta-feira (15), às 21h, no Teatro Bradesco, em São Paulo, a turnê "Rizoma", do cantor e compositor pernambucano Lenine, que será acompanhado por seu filho, o músico e engenheiro de som Bruno Giorgi.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.