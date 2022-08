Leitores que seguem TikTok e Instagram saltam a 28% em pesquisa na Bienal

As editoras brasileiras não só têm incorporado a divulgação no TikTok como uma prática corrente como têm vasculhado a rede social em busca de indicações sobre o que publicar.

Para os brasileiros como um todo, esse número é de 52%, segundo a última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a mais abrangente da área. Na edição divulgada há dois anos, apenas 3% dos entrevistados afirmaram seguir recomendação de influenciadores do TikTok ou Instagram —a maior parte das dicas vem de amigos ou professores.

​Ao todo, 660 mil pessoas passaram pelo Expo Center Norte no vento, mas é evidente que o público que comparece ao evento literário mais massivo do país tem perfil diferente da população em geral. 98% dos frequentadores da Bienal dizem ser leitores, o que para a pesquisa significa ter lido um livro inteiro ou em partes nos últimos três meses.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pesquisa realizada pelo Ipec com o Instituto Pró Livro e o Itaú Cultural durante a Bienal do Livro de São Paulo, em julho, mostra que a influência de personalidades de redes sociais como TikTok, Facebook e Instagram sobre as decisões de leitura do público teve um considerável aumento.

