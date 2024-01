Leci Brandão está internada em São Paulo com problema vascular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leci Brandão, 79, está internada no Hospital Samaritano desde a última segunda-feira, 15. A informação foi confirmada pela assessoria da artista.

A cantora e deputada estadual por São Paulo, filiada ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, deu entrada no hospital para fazer exames de rotina, com inchaço nos pés e nas pernas, e os médicos "detectaram novas questões vasculares", segundo informa a assessoria.

Brandão teria feito uma angioplastia no ano passado, um procedimento minimamente invasivo feito para desobstruir as artérias do coração através de uma punção e introdução de cateteres nos vasos sanguíneos.

A equipe da sambista informou ainda que Brandão seguirá no hospital para fazer exames, mas que seu quadro é estável e sem gravidade.