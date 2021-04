LeBron James vira desenho animado no primeiro trailer do novo 'Space Jam'

Dirigido por Malcolm D. Lee, o filme combina animação e live-action, assim como o original. Também estão no elenco nomes como Don Cheadle ("Os Vingadores"), Khris Davis ("Atlanta") e Sonequa Martin-Green ("The Walking Dead"), entre outros.

Além de atuar no filme, LeBron também assina como produtor. Outros jogadores da NBA fazem participações, como Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Draymond Green e Kyle Kuzma. As jogadoras Diana Taurasi, Nneka Ogwumike e Chiney Ogwumike, da liga feminina, também aparecem.

O filme é uma sequência do clássico "Space Jam" (1996), estrelado por Michael Jordan, 58. A previsão é que ele estreia no dia 15 de julho nos cinemas brasileiros.

