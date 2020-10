LeBron James compra mansão em Beverly Hills no valor de R$ 206 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro da NBA LeBron James, 35, está de casa nova. O jogador de basquete do Los Angeles Lakers comprou uma mansão em Beverly Hills, Califórnia, no valor de US $ 36,8 milhões (cerca de R$ 206 milhões na cotação atual).

Segundo a revista internacional Variety, a residência foi construída na década de 1930, e também foi propriedade do ator de Hollywood Charles Boyer -indicado ao Oscar e protagonista das séries de clássicos em preto e branco-, e moradia de Katharine Hepburn durante anos.

A mansão, que agora é de LeBron, conta com 849 metros quadrados, e possuí quatro quartos e seis banheiros. Nas fotos, é possível ver os interiores luxuosos da residência, que conta com sala de cinema, lareira, biblioteca vintage e vigas clássicas.

Além da residência principal, o terreno conta com duas casas de hóspedes independentes. Áreas de lazer e entretenimento, como piscina, quadra de tênis, entre outros, também compõem o local, que tem como vista o horizonte de Los Angeles.

Entretanto, LeBron é dono de mais duas mansões separadas no bairro de Brentwood, em Los Angeles. Uma delas foi arrematada pelo astro do basquete em 2015 no valor de US $ 21 milhões na época (hoje equivalente a R$ 118 milhões). A atual mansão em que o atleta mora foi comparada em 2017 por US $ 23 milhões (cerca de R$ 129 milhões na cotação atual).

Atualmente LeBron James é o principal jogador da ligada norte-americana de basquete. Na noite desta quarta (30), o Lakers enfrentou o Miami Heat e saiu vitorioso. Os times voltam a se enfrentar nesta sexta (2).