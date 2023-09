Leandro Lima diz que cenas de luta com agressor 'pegam fogo' em 'Terra e Paixão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leandro Lima foi do vilão Levi em "Pantanal" para o contraditório Marino em "Terra e Paixão". Às vezes, bom, às vezes, age com umas pitadas de maldade. Para amenizar essa incerteza do público sobre o caráter do delegado da fictícia Nova Primavera (ou deixar os espectadores ainda mais em dúvida), o personagem vem apostando todas as suas fichas amorosas em Lucinda (Débora Falabella), que luta contra a violência do ex-marido Andrade (Ângelo Antônio).

Por isso, ao conversar com Lima sobre a aceitação do delegado nas ruas, o ator fica em dúvida: "Aceitação tem sido um verdadeiro paradoxo, assim como ele." Desde o início da novela, Marino tem acobertado Antônio de La Selva (Tony Ramos) em seus interesses na cidade, omitindo até mesmo informações importantes sobre o acidente que matou Daniel (Johnny Massaro).

Mesmo assim, a paixão do delegado por Lucinda tem melhorado sua moral com o público. Em mais de uma oportunidade, ele conseguiu parar os ataques de Andrade contra a mulher, com lutas que renderam muitos socos e empurrões. "Essas cenas, sim, eu chamo de quente", afirma ele, comparando com as cenas sensuais que teve com Débora Falabella.

"A equipe fica em completo silêncio depois que terminamos de gravar, porque vai para um lugar tão real, verossímil. Em outras vezes, o nosso entrosamento ajuda: logo depois, já saí abraçando o Angelinho, dançando, porque a gente vai com tudo na cena e tentamos amenizar tanta tensão", completa.

Sendo assim, entre defensor de Lucinda e dos La Selva, Marino "não é 100% bom e nem 100% mau", segundo o ator. "Acho que a essência dele é boa, mas acabou caindo numa teia de poder que o levou a cometer os erros que vem tendo", reforça Lima, que tem sido parado nas ruas por fãs devido ao sucesso da novela. "Tem gente que fala: 'Me prende, delegado' (risos)."

Por fim, o amor do delegado por Lucinda é o que tende a causar a transformação final do personagem. "Ele percebe que tá tudo errado, porque é a primeira vez que ele realmente ama uma mulher. Eu preciso corrigir isso, então essa mudança fala muito sobre a essência dele". Vamos torcer.