Leandro Karnal anuncia fim de contrato e saída da CNN Brasil

Durante a passagem pela emissora, Karnal participou também do quadro CNN Tonight, ao lado de Mari Palma e Gabriela Prioli, que pediu para sair do canal em janeiro deste ano pela mudança de vida depois do nascimento da filha.

Por meio das redes sociais, Karnal postou fotos dos bastidores do trabalho e afirmou que segue em outras mídias digitais. "Encerrei meu contrato com a CNN Brasil. Estou absorvido em novos desafios. Sigo em várias outras mídias (redes sociais, jornais, palestras, cursos), mas a TV dificilmente sairá da minha vida. Viver é descobrir novos horizontes. Foi incrível!."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leandro Karnal é mais um nome a deixar a CNN Brasil. No fim de 2022, o canal demitiu jornalistas e apresentadores, entre eles Monalisa Perrone e Glória Vanique, em um processo de reestruturação interna para cortar gastos. Na época, ele informou que teve o contrato renovado para mais uma temporada do programa Universo Karnal.

