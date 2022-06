Lázaro Ramos e Elizabeth Savala pedem fora, Bolsonaro no Encontro

O elenco da Globo não pode se candidatar ou integrar campanhas de quaisquer candidatos ou partidos se estiverem no ar. Isso no impede, no entanto, que eles declarem apoios a políticos em ocasiões como entrevistas e eventos, desde que não vinculem seus posicionamentos à emissora, isto é, a seus personagens ou aos seus programas.

