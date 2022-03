Laura Keller diz ter sido 'precipitada' sobre término de noivado

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A DJ e atriz Laura Keller usou seu perfil no Instagram nesta terça-feira (1º) para desabafar sobre o término de seu noivado com o modelo Gustavo Saad, após três meses.

"Fui precipitada sim, fui emocionada sim, muitas seguidoras me alertaram, gente próxima minha também, mas quando a gente está apaixonada, a gente não vê e acaba agindo como uma adolescente. E eu estou já bem longe de ser uma adolescente boba né?", disse em vídeo nos seus stories.

Os dois começaram a namorar em novembro e anunciaram o noivado no fim de dezembro. O casal anunciou o fim do relacionamento na última quarta-feira (23) e, depois disso, a empresária ficou alguns dias longe das redes sociais.

"Bem difícil estar aqui voltando a gravar para vocês, diante de tudo que está acontecendo. Fiquei esses dias em off para eu respirar, para eu não surtar, para eu não ficar mais chateada do que eu já estava", começou. Ela diz que contou com o apoio de seguidoras, mas que também recebeu muitas críticas nos comentários e, por isso, acabou dando respostas mais ríspidas para todos.

"Eu quero pedir desculpas para as minhas seguidoras que estão sempre aqui comigo, torcendo, acompanhando, e acho que fui rude em algumas respostas", afirmou. "E pro pessoal que fala que estou louca, desequilibrada, perdida e assim por diante: galera, tudo o que eu não estou é louca."

Laura Keller é mãe de Jorge Emanuel, de 1 ano, e se separou do pai da criança, o ex-participante de A Fazenda Jorge Sousa, em janeiro do ano passado. "Se é para eu viver com uma pessoa que não está presente para nada, prefiro ficar solteira. Vou criar meu filho sozinha e bola para frente", disse na época.

Nesta terça, ela diz que está com a cabeça cheia e que ainda está se organizando para retomar a vida, mas que pretende dar continuidade a projetos que a animam. "Nada melhor que o tempo né?", conclui.