Latino diz que perdeu R$ 15 milhões com mulheres e corridas de cavalos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Latino, 48, revelou em entrevista ao Domingo Espetacular (Record) que perdeu muito dinheiro ao longo de sua trajetória e que fez dívidas até com agiotas.

"Fui torrando dinheiro em mulheres e jogos. O que mais me complicou foi a corrida de cavalos. Perdi R$ 15 milhões em uma época da minha vida e ainda me endividei inclusive com agiotas. Passei muito tempo pagando essas dívidas", disse.

Segundo ele, depois de tudo isso resolveu entrar em uma nova fase, já que estava "no fundo do poço". De lá para cá, nunca mais parou de trabalhar e conseguiu se reerguer.

Durante a entrevista, Latino também falou de como é a sua relação com os dez filhos, inclusive com a influenciadora digital Suzanna Freitas, 20, fruto de sua relação com a cantora Kelly Key, 38.

"Sempre quando eu posso eu os encontro. Sempre que tem show, levo eles. Alguns tenho mais intimidade porque me visitam mais. Isso ajuda a construir um laço mais afetivo. Mas isso não quer dizer que não tenho afeto pelos que vejo menos", comentou referindo-se a Suzanna.

Latino resolveu adiar seu casamento com a advogada Rafaella Ribeiro por conta de dificuldades financeiras na pandemia. "São 11 meses desempregado", disse.

O pedido de casamento, aliás, foi feito em maio de 2020 no meio de uma live. "Isso aqui é a prova do meu amor por você. Queria pedir sua mão em noivado, mas eu queria dividir minha felicidade com o Brasil inteiro. A gente tinha planejado fazer festa de noivado, mas agora contei para todo o Brasil que eu te amo", disse, à época.