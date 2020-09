Latino cobra R$ 5 milhões do dono da RedeTV! em post da mulher dele: 'Paciência tem limite'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Latino, 47, usou o Instagram da apresentadora Daniela Albuquerque para cobrar uma possível dívida que o marido dela, o dono da RedeTV! Amilcare Dallevo, teria com ele. Esse valor seria de R$ 5 milhões.

Em uma postagem na qual Daniela aparece em clima de romance com Dallevo, Latino cobrou em uma mensagem nos comentários. "Aproveita essa linda comemoração e já peça encarecidamente para o seu marido pagar a dívida (já em execução final) que ele tem comigo há quase 20 anos. Paciência tem limite, né!", escreveu o cantor.

Segundo o advogado de Latino, José Marcos Gomes Júnior, a cobrança de R$ 5 milhões é referente a uma quebra de contrato de quando Latino trabalhou na emissora, no programa Funk Total, em 2001.

"Realmente, a RedeTV! deve ao Latino em função da quebra de um contrato, uma multa. A ação já transitou em julgado, ou seja, tornou-se definitiva, não cabem mais recursos. E a emissora evita todos os esforços no sentido de impedir a satisfação do crédito", diz o advogado.

Ele conta qual o próximo passo da ação do cantor contra a empresa. "Estamos aguardando uma decisão que autorize a penhora do faturamento diário da RedeTV! para a satisfação do crédito." O processo está no foro de Barueri (SP) e não está disponível para consulta pública.

Procurada, a emissora RedeTV! diz que não se posiciona a respeito de processos em andamento.