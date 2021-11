Lary Bottino pega Covid e é flagrada na balada na mesma noite

Segundo o colunista, que também estava presente na testagem antes do programa, Lary ficou surpresa por estar com a doença e revelou ter pego Covid pela quarta vez.

Uma delas, a modelo e ex-De Férias com o Ex Gabi Rippi, postou em seus Stories que não sabia que a amiga havia tido um diagnóstico positivo horas antes de elas saírem e que a partir de agora ficaria ligada em possíveis sintomas.

A informação foi divulgada primeiramente pelo colunista do portal IG Gabriel Perline e checada pelo F5. As amigas que com ela estavam na balada já se pronunciaram.

