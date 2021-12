Lary Bottino diz que causa impacto por ser 'furacão' e não se abala com haters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Como dizem, sou um furacão." É dessa forma que a modelo e influenciadora Lary Bottino, 24, se identifica. E, de fato, o apelido parece fazer sentido sobretudo nos últimos tempos. Recentemente, ela virou um dos assuntos mais comentados após receber um diagnóstico positivo de Covid-19 e, na mesma noite, ir para a balada.

Porém, no dia seguinte ao ocorrido, ela foi às redes sociais para dizer que havia sido um "falso positivo" e que, por isso, resolveu se divertir numa casa noturna com amigas. "Acho que ser julgada pelo que não fiz foi a situação mais frustrante pela qual que já passei", disse em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

"Acho que eu causo um grande impacto devido a minha personalidade, mas confesso que não é legal ver coisas ruins. Mas não me abalo. Sei quem eu sou", avalia. Agora, ela busca forças em quem gosta dela.

"Eu tenho muito mais fãs e é isso que me move. Me sinto muito amada. Sobre os haters, não sinto nada. São pessoas que estão frustradas, sem respeito e amor ao próximo, sem responsabilidade com o que falam", afirma.

A influenciadora sabe que pisou a bola e pediu perdão no Instagram por isso. Na ocasião, avaliou que, mesmo suspeitando que não estava com coronavírus, não poderia ter se exposto da forma que fez. "Sou um ser humano, tenho erros, acertos. Tento focar em mim e não ligar para o resto", reforça.

Além dessa polêmica, há pelo menos outras duas e que a influenciadora já esteve envolvida. A primeira foi com Anitta. Ambas tinham uma amizade muito forte em 2020, viajavam juntas e conviviam na mesma casa, porém pararam de se seguir após uma briga.

Lary escreveu uma mensagem pública na internet que Anitta logo renovaria seu ciclo de amizades quando mudasse de cidade ou de acordo com a próxima estação do ano. Anitta não gostou e respondeu na mesma moeda ao dizer que permaneceria com amigos que não mudassem de caráter ao longo do percurso. A partir disso começou uma sequência de troca de farpas. Lary não quis responder sobre o tema.

Outra questão que também deu o que falar foi com Ariadna Arantes. Ela acusou Lary de ter pegado sem pedir uma pulseira e nunca ter devolvido. O caso teve até ameaças de terminar na Justiça. Sobre esse tema, Bottino também preferiu não dar detalhes.

Lary ficou nacionalmente conhecida após participar do reality De Férias com o Ex na MTV. De lá para cá, também participou do reality A Fazenda 13 (Record), em que entrou na vaga que era da cantora Fernanda Medrado, que desistiu da competição.

Mas sua participação foi curta e ela acabou eliminada 20 dias depois. A modelo conta que não são todos os participantes que ficarão marcados em sua memória e coração. Pelo contrário. "O Dynho e o Bil eu levarei para a vida, além do Rico. O resto, para mim, não faz diferença", emenda.

"Minha participação lá foi rápida, mas intensa. Foi uma experiência incrível. Amo fazer reality, é sempre um novo desafio. Sou intensa, segui meu coração, foi especial", conclui.