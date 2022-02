Larissa revela que já rolou racismo no BBB 22 e deixa brothers aflitos

Arthur ficou preocupado com os vídeos que Maíra Cardi tem feito o detonando sobre ele comer pão. "Você está bem querido lá fora", destacou Larissa, para felicidade do brother.

As quatro sisters conversavam no banheiro, e então Eslovênia afirmou que iria votar em Natália. Logo, elas perceberam que a manicure também estava no local e então começaram a rir da situação. "Dá para ouvir tudo aqui nessas paredes", diz Maria.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa tem se destacado logo na primeira hora que entrou na Casa de Vidro com Gustavo no Big Brother Brasil 22 (Globo). É ela quem tem dado mais dicas aos participantes sobre como o público tem visto o reality e também sobre algumas polêmicas que estão rolando.

