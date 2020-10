Larissa Manoela põe fim aos rumores de término e anuncia novo projeto com namorado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa Manoela, 19, colocou fim a um mistério que tomou conta da internet na manhã desta segunda-feira (5). A atriz e o namorado Leo Cidade, 24, deixaram de se seguir nas redes sociais e isso gerou boatos de que os dois não estariam mais juntos.

Entretanto, Larissa logo acabou com o silêncio e anunciou que o unfollow era por conta de um novo projeto que os dois vão fazer juntos. "Seguimos como namorados e agora seguimos juntos também, e mais do que nunca, na área profissional", começou dizendo Larissa.

O casal irá protagonizar o musical da Broadway "Os últimos cinco anos" (The Last Five Years) e se apresentarão no fim do ano, no dia 28 de dezembro. A atriz, que atualmente é contratada da Globo, contou que a ideia surgiu durante a quarentena.

"Durante essa pandemia resolvemos que era o momento de nos desafiarmos profissionalmente e que nesse ano em que a gente quase não pôde estar realizando projetos novos, era hora de atuarmos juntos", escreveu ela.

As vendas para o espetáculo, que só teve uma data divulgada, acontecerão a partir do dia 12 de outubro. A atriz ainda informou que 5% do total das vendas dos ingressos serão destinados aos técnicos de teatro que estão desempregados.

"Leo e eu estamos bem, unidos mais do que nunca. O unfollow faz parte da preparação de elenco que estamos passando. Está bem intenso esse processo, mas precisamos criar essa 'bagagem' para trazermos para cada personagem a experiência que não temos dentro desse relacionamento", completou a artista, que no fim convidou os fãs para assistirem à peça.

Larissa Manoela e Leo Cidade completam três anos de namoro no fim do ano. Os dois assumiram o relacionamento em dezembro de 2017. Desde então, eles compartilham momentos juntos e românticos nas redes sociais.