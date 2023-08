Larissa Manoela diz que recebia mesada e que agora o noivo é sua prioridade

Ela estava insatisfeita com algumas decisões tomadas pelo pai e pela mãe, inclusive sobre sua vida pessoal. Os pais não teriam ficado felizes com o rompimento e, em meio aos desentendimentos, teriam vendido até uma de suas casas em Orlando, nos Estados Unidos, sem seu consentimento, o que foi negado por eles.

A carreira de Larissa Manoela antes era comandada pelos pais, Silvana e Gilberto. A atriz, então, decidiu assumir o controle aos 18 anos e afirmou que tomar as rédeas do trabalho e da vida financeira a estava fazendo amadurecer.

O advogado também disse que não seria verdade que ela não tinha acesso ao dinheiro no dia a dia. E que seria ela quem se recusaria a conversar com os pais.

"Eu só queria entender como estava a questão financeira", disse. As declarações de Larissa mexeram com celebridades, que saíram em defesa dela.

