Larissa Manoela diz que público dela mudou com papel em 'Além da Ilusão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nas últimas horas do Lollapalooza Brasil 2022, Larissa Manoela passou pelo lounge principal do evento, lugar onde foi bastante tietada pelos fãs. "Não poderia deixar de vir, mesmo com tanta correria das gravações", afirmou a atriz ao F5.

