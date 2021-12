Larissa Manoela celebra parceria com Rafael Vitti

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa Manoela, 20, está ansiosa para a estreia de "Além da Ilusão", primeira novela dela na Globo. A trama, criada e escrita por Alessandra Poggi, deveria ter estreado em 2020, mas com a pandemia acabou pulando para 2022. Porém, as gravações estão a mil, de modo que a atriz já está entrosada com Rafael Vitti, 26, que fará seu par romântico na trama. "O Rafael é um superparceiro", comentou em entrevista cedida pela Globo. "Eu já era fã do trabalho dele e a minha admiração aumentou ainda mais quando eu soube que a gente ia estar juntos nesse trabalho." "Ele é um ator supergeneroso, entregue, disponível para criar, para trocar ideia, e a gente vem realizando um trabalho lindo juntos, desde a preparação e agora nas gravações", disse sobre o marido de Tatá Werneck, 38. "A gente está fazendo esse trabalho com muito carinho." Na novela, Larissa dará vida às irmãs Elisa e Isadora Tapajós. "Não são gêmeas", explica a atriz. "Há uma passagem de tempo na novela, e, na primeira fase, tem uma atriz mirim que está contracenando comigo, a Sofia Budke, interpretando Isadora. E eu começo essa novela de Elisa." "Depois passam-se dez anos, Isadora cresce e será interpretada por mim", continua. "A história é linda, as personagens são muito especiais. São meninas à frente do seu tempo, por mais que estejam nos anos 30 e 40." "Elas têm muita personalidade, são meninas fortes, que sabem o que querem, que não desistem daquilo que almejam", adianta. "A Isadora é mais aterrada, com os pés no chão, e a Elisa sonha mais, é mais livre, muito mais romântica e eu tenho certeza que o público vai gostar muito dessas duas meninas. Eu já estou apaixonada por elas." A atriz também comemorou o fato de estar gravando sua primeira trama que se passa em outro período. "Sempre tive uma vontade enorme de fazer novela de época e me sinto muito realizada por estar vivendo, inclusive, em duas épocas diferentes porque temos os anos 30 e depois passamos pros 40", afirmou. "Tem sido interessante demais", comentou. "Estou muito contente de ver o envolvimento de tantas pessoas, tantos profissionais dedicados a nos ajudar, e um elenco totalmente imerso nesse processo, pra poder dar o melhor de si." Larissa Manoela também falou sobre o período que precisou esperar para gravar a novela. "Estive um período bastante ansiosa, mas entendendo que tinha um propósito maior e que, em algum momento, o dia iria chegar", disse. "Estou vendo tudo isso se concretizando, aquela expectativa que tinha, agora, sendo real", celebrou. "Estou dando vida às personagens dentro de um set com uma equipe maravilhosa, uma produção e direção impecáveis e um elenco extraordinário compondo todo esse espetáculo. Estou muito feliz e me sinto realizada por estar vivendo tudo isso hoje."

