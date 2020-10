Larissa Lima, brasileira de 90 Dias Para Casar, vira assistente de mágico em reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo brasileira Larissa Lima, que participou do reality americano "90 Dias para Casar", já voltou ao mundo do entretenimento após ter sido expulsa do programa de relacionamento que a levou a morar nos Estados Unidos. Ela agora será assistente do mágico Jack Alexander em seu reality.

Em uma prévia do programa "Jack Alexander: Magician Exposed", no YouTube, Larissa aparece "magicamente" em uma gaiola de metal antes de desfilar pelo palco ao lado de dois homens de sunga. Ela ainda entra em uma caixa fechada e é "serrada" pelo mágico na frente de todos.

Segundo o site TMZ, a brasileira treinou por semanas para fazer sua performance de mágica e teve apenas uma exigência: nada de truques com fogo. A publicação afirma que Jack estava planejando originalmente que ela aparecesse de uma caixa envolta em chamas, o que não aconteceu.

Ainda de acordo com o TMZ, o mágico estaria interessado em levar Larissa em sua turnê de apresentações quando ela for retomada. A novidade só não será possível caso o serviço de imigração decida pela deportação da brasileira, que já acumula algumas detenções desde 90 Dias para Casar.

No mês passado, ela foi presa por agentes da imigração e liberada logo em seguida, mas a razão não foi revelada. Foi esse incidente que fez a organização de 90 Dias para Casar dispensar Larissa do reality que mostra estrangeiros que vão para os Estados Unidos com o visto de noivos.

Suas outras detenções chegaram a ser mostradas no programa que é veiculado no Brasil pelo canal TLC e que mostrou a ida da modelo para os EUA para viver com então marido Colt Johnson. Ele mesmo acionou a polícia durante brigas do casal, acusando Larissa de violência doméstica.

Larissa também virou notícia ao afirmar que já gastou em torno de R$ 350 mil para se parecer com Kylie Jenner. A lista de procedimentos feitos por ela inclui seios, dobrando o tamanho das próteses, e modelagem do nariz, realizadas em fevereiro. Em agosto, vieram novas intervenções, como lipoaspiração.