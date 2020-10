Lana Del Rey desaponta fÃ£s ao usar mÃ¡scara de tela em evento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lana Del Rey causou furor entre os fãs ao aparecer usando uma máscara de tela para sessão de autógrafos surpresa em meio à pandemia. O evento foi na Barnes & Noble, em Los Angeles, na sexta-feira (2). A cantora de 35 anos estava no local para promover seu novo livro de poesias, "Violet Bent Backwards Over The Grass".

Em uma área isolada, ela fez leitura de trechos do livro usando uma máscara de tela prateada e brilhante, toda transpassada por buracos. Transmitido ao vivo pelas redes sociais, o evento virou alvo de uma legião de seguidores que disparou críticas.

Após a leitura, mais tarde fotos postadas nas redes mostram Lana ao lado de fãs do lado de fora do espaço de isolamento. A irmã da cantora, Caroline Grant, saiu em seu favor, dizendo que Lana havia testado negativo para Covid-19 antes da sessão. Caroline também argumentou, contra acusações como de "irresponsável", que a cantora estava "a mais de um metro e oitenta de distância" das pessoas.

Alguns fãs mais fervorosos tentaram amenizar, supondo que provavelmente havia alguma proteção transparente por baixo da tela, o que Lana ainda não confirmou ser verdade.

Além de "'Violet Bent Backwards Over The Grass" Lana Del Rey se prepara para lançar seu sétimo álbum de estúdio ainda este ano, "Chemtrails Over The Country Club".