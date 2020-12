Lana Del Rey anuncia que está noiva do guitarrista e modelo Clayton Johnson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juntos há pouco menos de um ano, Lana Del Rey e o namorado Clayton Johnson estão noivos. Apesar de os dois fazerem parte do universo da música, o casal se conheceu pelo Instagram.

A revista americana Us Weekly noticiou o fato logo após fãs da cantora virem o anel na mão dela durante sua apresentação no programa de TV The Tonight Show.

Johnson já tocou em diversas bandas e trabalhou até como modelo. Apareceu em videoclipes, como o de Paris Hilton e da banda DNCE. Ficou mais conhecido por um cover que fez da música "FourFiveSeconds", o single lançado em 2015 por Rihanna, Paul McCartney e Kanye West.

Os flertes do casal pelas redes sociais começou no ano passado e foi noticiado pela imprensa americana.

Del Rey se separou de seu namorado anterior, o policial Sean Larkin, em março.