Laís diz que não deixou calcinha na casa após pedido de Gustavo no Big Brother

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Laís Caldas, eliminada da última terça-feira (22) do BBB 22 (Globo), esteve neste domingo (27) no palco do Domingão com Huck (da mesma emissora) para falar sobre sua participação no reality show. A médica respondeu a perguntas no quadro O Domingão Tá Vendo.

Um dos momentos mais inusitados ocorreu quando Sabrina Sato, convidada de Luciano Huck para participar do quadro, questionou se a ex-BBB havia atendido ao pedido de Gustavo, com quem ela se relacionou no programa, para deixar uma calcinha para ele após deixar a casa.

"Não deixei calcinha", afirmou a médica, aos risos. Esse foi um dos momentos mais descontraídos do bate-papo, que chegou a contar com momentos em que a plateia do programa demonstrou abertamente discordar das falas da participante.

sso ocorreu especialmente quando ela foi questionada sobre porque os participantes do quarto Lollipop estavam sendo eliminados com altas porcentagens. "A gente era muito carinhoso, muito amoroso, talvez a gente falava pouco de jogo", disse, gerando muxoxos na plateia.

Um pouco constrangida com a recepção, ela completou a fala. "Eu acho que pelo povo do outro quarto estar jogando mais e pelo Arthur [Aguiar] ser o favorito e o nosso quarto ir contra ele", afirmou.

Sobre o rival, Laís também disse que não conhecia a história de Arthur Aguiar fora da casa e desconhecia a polêmica a respeito das múltiplas traições dele por estar muito focada no trabalho e nos estudos. Ela negou que isso tenha sido um dos fatores que fizeram o quarto Lollipop acreditar que ele seria eliminado facilmente.

"Eu imaginava que ele estava sendo um dos favoritos, mas não podia ir contra a minha coerência", contou a médica. "Eu tinha relação boa com todo mundo e com o Arthur não conseguia ter abertura."

Outro momento um pouco constrangedor para a participante foi quando ela descobriu que a mãe de Gustavo, Sandra, estava na plateia. As duas não se conheciam ainda, mas se abraçaram no palco.

A "sogra" disse que Laís está "aprovadíssima" como nora. "Já levei bronca na internet por dizer que você que lute, mas você é a primeira da fila", disse à namorada do filho.

A participante também revelou que ainda não ligou o celular depois que saiu do BBB ("estou com medinho"), viu a gravação de seu reencontro com a mãe ao deixar o programa e reagiu a comentários sobre ela feitos nas redes sociais. Ela também relembrou a morte do pai, um mês antes de ser confinada no programa.