Lady Gaga fala por que não conheceu socialite que inspirou personagem em 'Casa Gucci'

"Entendi os maneirismas dela e os jeitos que fazia as coisas, até mesmo a forma como piscava muito enquanto falava --após 1995", disse Gaga, se referindo ao ano no qual ocorreu o assassinato de Maurizio.

"Você percebe essa barreira entre todas as outras pessoas e ela, quase como se ela estivesse existindo no mundo deles e tentando muito ser a condutora. Todo o poder que ela possui é uma ilusão, porque, instantaneamente, quando os homens dizem 'não', eles a descartam e é isso. E... o descarte de mulheres causa dor", ponderou a artista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo dia 25 de novembro estreia nos cinemas brasileiros o longa "Casa Gucci", que narra a história do turbulento relacionamento entre Patrizia Reggiani, 72, e Maurizio Gucci (1948-1995), interpretados por Lady Gaga, 35, e Adam Driver, 38. A atriz e cantora falou sobre a socialite italiana, a quem define como alguém que passou a vida "em modo sobrevivência".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.