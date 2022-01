Lady Gaga conta que foi 'perseguida por moscas' nas gravações de 'Casa Gucci'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Lady Gaga, 35, revelou que no último dia de gravações do filme "Casa Gucci" (2021) ela foi perseguida por moscas. Na trama criminal, ela deu vida a socialite Patrizia Reggiani, 73, condenada pelo assassinato de seu marido, o empresário Maurizio Gucci. "No último dia de filmagens, eu estava na varanda do meu apartamento em Roma, estava tocando Dean Martin cantando 'Mambo Italiano', e eu tinha um cigarro na boca. [Naquele momento] eu era Patrizia. Mas eu sabia que tinha que me despedir dela", começou a contar, em entrevista a W Magazine. "Então uma grande quantidade de moscas ficaram me seguindo, e eu realmente comecei a acreditar que ela havia enviado aqueles insetos. Eu estava pronta para deixá-la ir", completou. Além disso, ao longo da conversa, ela também comentou sobre sua caracterização para a personagem. Gaga afirma que o principal ponto foi ter colorido seu cabelo de castanho. "Eu não poderia ser loira com aquele sotaque italiano, pois ainda seria eu mesma", afirmou. Ela também comentou que foi importante o filme não ser "um tapete vermelho", já que sua personagem não conseguiu chegar ao nível dos Gucci. "A moda era uma peça-chave na sobrevivência de Patrizia. Ela se esforçou muito, mas ela nunca conseguiria ser tão reluzente quanto os Guccis", completou Gaga. O filme estreou em 2021 e foi dirigido por Ridley Scott, e a cantora contracenou com nomes como Adam Driver, Al Pacino e Jared Leto. Em recente entrevista ao podcast Just for Variety ela revelou que teve apoio psicológico durante as gravações do filme. "Eu tinha uma enfermeira psiquiátrica comigo no final das filmagens", começou durante a conversa. "Eu meio que senti que tinha que fazer isso, que era mais seguro para mim", pontuou, acrescentando que durante a gravação do longa viveu como a socialite. "Eu trouxe a escuridão comigo para casa porque a vida dela era sombria", resumiu Gaga.

