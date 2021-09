Kylie Jenner confirma gravidez do segundo filho e mostra reação da família

Após publicar o vídeo no Instagram, Kylie recebeu mensagens de carinho de seguidores, amigos e familiares. A modelo Hailey Bibier, mulher do cantor Justin Bibier, comentou: "Eu amo vocês".

Kylie e Travis são pais de Stormi, 3, que aparece em várias cenas do vídeo, acompanhando os pais nas consultas, beijando a barriga da mãe e entregando o ultrassom para a avó. "Você está pronto para ir ao médico da mamãe?" Kylie pergunta para a criança dentro do carro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e empresária Kylie Jenner, 24, confirmou nesta terça-feira (7) os rumores de que está grávida do segundo filho com o rapper Travis Scott, 30. Ela compartilhou no Instagram um vídeo com registros dela mostrando o teste de gravidez para o marido, fazendo ultrassom e contando para a mãe, Kris Jenner.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.