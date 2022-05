Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo e empresária Kourtney Kardashian, 43, se casou oficialmente com o baterista do Blink-182, Travis Barker, 46, em Santa Bárbara, Califórnia, no domingo (15), com a presença de alguns amigos próximos e familiares. Ela compartilhou nesta segunda (16) várias fotos em preto e branco em seu perfil no Instagram.

As imagens começaram com uma foto do casal se beijando dentro do carro com tradicional mensagem "recém-casados" presa com latas no para-choque de um carro conversível. A noiva aparece deitada nos bancos da frente do veículo.

O casal também aparece de mãos dadas descendo uma escada com Kardashian usando um vestido branco curto e um véu, e Travis com um elegante terno preto e usando óculos escuros. Na legenda das fotos a empresária escreveu: "Até que a morte nos separe".

A cerimônia de aparência clássica deste domingo (15) estava muito longe de seu casamento simulado em Las Vegas após o Grammy Awards, em abril. Eles teriam pedido para que o oficiante da cerimônia fosse um imitador do cantor Elvis Presley (1935-1977) como muitos dos casais que se casam em capelas de Las Vegas.

Este é oficialmente o primeiro casamento de Kourtney, que tem três filhos com Scott Disick --os dois não chegaram a oficializar a união. Já Travis está no terceiro casamento.