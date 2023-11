Kit VIP dos shows de Taylor Swift tem ecobag, cartazes e crachá holográfico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As pessoas que compraram pacote VIP para os shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro, que ocorrem no próximo final de semana, já podem retirar o kit com brindes em frente ao Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O kit inclui quatro cartazes, uma ecobag estampada com o pôster de divulgação turnê "The Eras Tour", um crachá holográfico, um ingresso colecionável, adesivos, um pin e dez cartões personalizados com o rosto de Swift.

Os pacotes VIP, que dão ainda direito a entrada antecipada no show, podem ser retirados entre esta terça (14) e quinta-feira (16), do meio-dia às 20h, e entre sexta-feira (17) e domingo (19), das 10h às 20h.

Os pacotes VIP foram vendidos em quatro versões, com preços que variavam entre R$ 1.250 e R$ 2.250.

Swift se apresenta três vezes no Engenhão, e depois viaja para São Paulo, onde faz mais um trio de shows no estádio Allianz Parque a partir do dia 24.