Kim Kardashian recebe milhões de curtidas ao postar foto seminua no Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 40, leva os negócios tão a sério que nem a conturbada separação de Kanye West consegue atrapalhar seu lado empreendedora. Prova disso é o clique ousado que a empresária postou no Instagram nesta sexta-feira (26) usando apenas meias modeladoras fabricadas por uma de suas empresas, focada em oferecer produtos a mulheres que queiram valorizar as curvas.

De acordo com os milhões de curtidas que a imagem recebeu, os fãs de Kim gostaram do que viram e elogiaram bastante a empresária. A imagem foi publicada uma semana após ser confirmada a separação de Kim e Kanye West com quem foi casada por seis anos e teve quatro filhos.

Segundo o TMZ, o maior obstáculo para a concretização do divórcio pode ser a casa que eles possuem em Calabasas, na Califórnia. O casal teria desembolsado US$ 40 milhões (R$ 213 milhões) pelo imóvel e outros US$ 20 milhões (R$ 106 milhões) em reformas. "Kim está tentando fazer com que Kanye entregue a casa de Calabasas para ela, porque é onde as crianças vivem e estão crescendo. Essa é a casa deles", afirmou a fonte ao tabloide.

Kim e West começaram a namorar no início de 2012 e se casaram em 2014 numa cerimônia privada no Forte di Belvedere em Florença, na Itália. Os dois são pais de North West, 7, Saint, 5, Chicago, 3, e Psalm, 1.