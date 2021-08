Kim Kardashian quer reduzir seios e adotar visual mais sofisticado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite e empresária Kim Kardashian, 40, está planejando mudar sua aparência para um visual mais "natural" e sem plásticas, segundo o The Mirror. Uma fonte disse à publicação que o sonho de se tornar uma advogada respeitada contribuiu para a decisão de deixar para trás a aparência antiga.

"Kim está finalmente percebendo que não pode tirar aquele visual fantástico de plástico por muito mais tempo. Ela é divorciada três vezes, está na casa dos quarenta - e uma mãe de quatro filhos - é hora de acabar com seu antigo visual", disse uma fonte.

A socialite quer diminuir o tamanho dos seios e abandonar os sutiãs no estilo push-up, as cintas e spandex que ajudam a marcar suas curvas para adotar um visual mais sofisticado. As mudanças começaram sutilmente desde que pediu o divórcio a Kanye West, em fevereiro.

"Isso vai sinalizar um novo começo para ela. Kim estava convencida de que as melhorias a tornavam mais atraente, mas agora ela só quer ser normal", afirmou a fonte.

Os fãs da socialite estão perplexos com a mudança e acreditam que ela removeu os implantes do bumbum, que parecem menores em suas fotos no Instagram.

Em julho, durante uma viagem luxuosa a Roma, na Itália, ela compartilhou fotos no Instagram com um look Dolce & Gabanna um pouco menos sexy que de costume. Um usuário do Reddit comentou: "Parece a velha Kim, quase pensei que fosse de 2009".