Kim Kardashian oficializa namoro com Pete Davidson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 41, e Pete Davidson, 28, já eram vistos juntos e em clima de romance desde novembro de 2021. Porém, foi só na noite desta sexta-feira (11) que a empresária oficializou o romance em suas redes sociais, publicando uma série de fotos em que aparece ao lado do namorado em seu perfil no Instagram.

"Vamos pagar o carro de quem?", diz ela na legenda da publicação, se referindo a uma fala de Ben Affleck no filme Atração Perigosa, e cuja cena também foi publicada por Kim. "Eu amei isso", disse Khloé Kardashian, irmã de Kim, nos comentários.

O comediante já havia comentado sobre o namoro com Kim em uma entrevista, e em 2022 o casal teria viajado junto para as Bahamas. Depois da viagem, o casal saiu junto diversas vezes e foram flagrados de mãos dadas.

Quem não aprovou a relação foi Kanye West, ex-marido de Kim, que fez uma série de ataques diretos e indiretos a Pete Davidson. No mais recente, ele lançou um clipe para a música "Easy" em que Pete aparece apanhando de um macaco em uma animação.

West canta o trecho da música: "Deus me salvou daquele acidente. Só para que eu possa bater na bunda de Pete Davidson", enquanto o macaco ensanguentado bate no comediante borrado usando um moletom com capuz escrito "Skete", o apelido que o rapper deu para ele.

Segundo o Page Six, Davidson e Kardashian não responderam às ameaças audiovisuais do rapper, que não aceita o fim do casamento com a socialite e tem perseguido o comediante. Em meio aos ataques, Davidson deletou sua conta no Instagram.