Kim Kardashian já preparou papelada de divórcio de Kanye West, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 39, está pronta para se divorciar do marido, o cantor Kanye West, 43. Segundo informações do site Page Six, a estrela do reality show Keepinh Up With Kardashians (E!) já preparou a papelada do divórcio.

"Ela só está esperando que ele supere seu último episódio de crise [bipolar]", contou uma fonte secreta à revista. Não é de agora que o casal está instável. Desde julho deste ano, quando Kanye anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, rumores de que a relação dos dois não ia nada bem começaram a tomar conta da mídia.

As crises de bipolaridade do cantor afetaram o seu casamento com a Kardashian. O primeiro episódio aconteceu em um dos eventos eleitorais de Kanye. Ele chorou em público ao declarar que o casal chegou a cogitar um aborto no início da relação. Após este episódio, o músico disse em seu Twitter que estava tentando se divorciar da esposa há dois anos, entre outras declarações polêmicas.

Kanye West voltou atrás e pediu desculpas à Kim Kardashian pelas publicações. Na época, ele recebeu a visita do colega Justin Bieber, quem o aconselhou a tentar salvar seu casamento. "Quero dizer que sei que te machuquei. Por favor, me perdoe. Obrigado por sempre estar lá para mim", escreveu.

No fim de agosto o casal chegou a dar sinais de que estava se entendendo novamente. O rapper voltou para sua casa em Los Angeles, Califórnia, onde Kim e seus quatro filhos; North, 7, Saint, 4, Chicago, 2, e Psalm, um ano, vivem. Ele estava afastado da família em seu haras localizado em Cody, Wyoming.

Kim Kardashian publicou uma foto ao lado do marido e suas irmãs durante um passeio. Entretanto, Kanye West voltou a causar polêmica nas redes sociais nas últimas semanas. Na última sexta (18) West postou um tuíte (e depois apagar) com uma mensagem que chocou seus fãs. Ele usa na mesma frase uma referência à filha North e falas sobre "ser assassinado".

"North, estou indo para a guerra e colocando minha vida em risco. E se eu for assassinado, nunca deixe a mídia branca dizer que eu não era um bom homem. Quando as pessoas ameaçam tirar você da minha vida saiba que eu te amo", escreveu.

O rapper também chamou atenção ao postar um vídeo em que aparece urinando em um troféu do Grammy na privada. Em julho, Kanye chegou a dizer, em suas redes sociais, que a mulher e a sogra, Kris Jenner, queriam interná-lo contra sua vontade, fazendo uma comparação entre sua vida e o filme "Corra!" (2017).