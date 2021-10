Kim Kardashian faz piada de sextape e candidatura do ex no Saturday Night Live

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Kim Kardashian, 40, mostrou ousadia e jogo de cintura ao comandar pela primeira vez como convidada o tradicional programa Saturday Night Live. Na atração, fez piada sobre a sextape vazada em 2007, sobre seu divórcio e sua família.

Logo no monólogo de abertura, uma espécie de texto de humor que os artistas fazem, Kim já começou lembrando das cenas de sexo que acabaram gerando burburinho em que aparecia em momentos íntimos com Ray J em 2007.

"Eu sei, estou surpresa em me ver aqui também. Quando me convidaram, eu fiquei tipo: 'Vocês querem que eu apresente? Na verdade, tive aquele único filme lançado e nem me disseram que ele iria estrear", brincou ela.

Recentemente, Kim teve de desmentir a existência de uma nova sextape dela depois das declarações de Wack 100, ex-empresário do ex-namorado de Kardashian, de que ele possui um vídeo íntimo nunca divulgado.

"A alegação de que há uma fita de sexo não lançada é inequivocamente falsa. É uma pena que as pessoas façam essas declarações para tentar obter seus 15 minutos de fama", disse o advogado dela, Marty Singer.

Em outro momento do SNL, ela fez mais uma piada sobre seus atributos físicos. "Estou muito contente por estar aqui para mostrar a vocês que sou muito mais do que apenas um rosto bonito. E um cabelo bonito, uma maquiagem ótima, peitos incríveis e uma bunda perfeita", disse.

Até mesmo sobre o processo criminal do ex-jogador de futebol americano O. J. Simpson Kim tocou. Simpson era amigo do pai dela, o advogado Robert Kardashian. "É meio estranho se lembrar da primeira pessoa negra que você conheceu, mas o O. J. realmente nos marca", emendou a socialite.

A candidatura à presidência dos Estados Unidos do ex-marido, o rapper Kanye West, também virou humor. "Não vou me candidatar a presidente. Não podemos ter três políticos falidos em uma família", disse ela.

Kim também contracenou com Kris Jenner e Khloé Kardashian numa esquete que imitava um tribunal de sua própria família. De acordo com o TMZ, para a sua participação no humorístico, Kim se preparou com ensaios de até 20 horas.