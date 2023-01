Kim Kardashian escala prostitutas de 'White Lotus' para campanha de suas lingeries

A ideia da marca é aproveitar a explosão de artistas em evidência para alavancar as vendas. Além das italianas que interpretam Lucia e Mia na série, já participaram de campanhas nomes como Rosalía e Snoop Dogg com a família.

As imagens das artistas com as roupas íntimas da Skims foram publicadas nas redes sociais oficiais da empresa. As peças especiais serão comercializadas ainda nesta semana em comemoração do Valentine's Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS - Conhecidas da série "The White Lotus", as atrizes italianas Beatrice Grannò e Simona Tabasco, que na trama vivem prostitutas, foram escaladas pela socialite e empresária Kim Kardashian para estrelar uma nova campanha de sua marca de lingeries.

