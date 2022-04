Kim Kardashian diz que Kanye West cogitou deixar carreira e virar seu estilista

Desde que Kim assumiu o humorista Pete Davidson, 28, como novo namorado, West publicou alguns ataques a ele e chegou a reivindicar uma pequena vitória em sua guerra contra o comediante, quando ele excluiu seu perfil no Instagram. O cantor também já apareceu em novos relacionamentos, como com a modelo Julia Fox.

Recentemente, Kim contou, em conversa no programa Good Morning America, que os dois conversam diariamente por conta de seus quatro filhos. A empresária e Kanye são pais de North West, 8, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 2. Ela afirmou que, apesar das polêmicas, os dois conversam sobre os filhos e que os pequenos já entenderam a separação. "Sou muito aberta e honesta com eles", afirmou a socialite.

"Anos atrás, Kanye mandou um stylist na minha casa e disse: 'Você tem que limpar o seu armário. Isso é embaraçoso'", relembrou. Kanye tem um contrato com a GAP e a Balenciaga desde o ano de 2020, mas os produtos só foram lançados no ano passado. Kim foi fotografada usando as peças do então marido.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante um novo episódio do programa The Kardashians (Hulu), a socialite Kim Kardashian, 41, revelou que seu ex-marido, o rapper Kanye West, 44, cogitou deixar sua carreira musical para se dedicar como estilista da empresária.

