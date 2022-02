Kim Kardashian diz que foi contra look do Met Gala

"Tenho certeza de que ainda há alguns sentimentos residuais, e isso é normal, é humano", disse. "Sei que ele está comigo agora. E isso é tudo o que importa", emendou. Segundo ela, sua relação com o rapper é orgânica e natural. O relacionamento veio a público no início de janeiro. Já Kim namora o ator e comediante Pete Davidson.

O diretor criativo da Balenciaga afirmou que Kim se tornou um ícone da moda e beleza feminina. "Ela fez algo muito parecido com o que Marilyn Monroe fez antigamente. Ela redefiniu nossa compreensão do que é a beleza", completou, também em entrevista a Vogue.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite norte-americana Kim Kardashian, 41, revelou que não queria usar seu look icônico da cerimônia do Met Gala 2021. Na ocasião, a empresária apareceu completamente coberta com uma roupa preta, o que rendeu memes, fantasias e até mesmo reproduções.

