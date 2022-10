Kim Kardashian contrata segurança para filhos após Kanye West divulgar escola

O músico ainda se desentendeu com Justin Bieber e a esposa dele, Hailey. Por causa de tudo isso, amigos e pessoas próximas ao cantor estariam profundamente preocupados com suas atitudes. Segundo o site Page Six, ele estaria sem dormir e também teria passado por um episódio sério ligado à sua saúde mental. Os colegas agora procuram alguém que consiga convencer o cantor a procurar ajuda profissional.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socialite Kim Kardashian, 41, contratou um segurança particular para ficar de olho nos quatro filhos dentro da escola. Isso acontece depois de o pai dos meninos, o rapper Kanye West, 45, divulgar o nome do colégio onde eles estão matriculados.

