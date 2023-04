Key prevê reencontro 'respeitoso' com Gustavo na final do BBB 23

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESSS) - a próxima semana, os eliminados do BBB 23 (Globo) vão se encontrar para participar da final do reality. Inclusive, o casal 'Guskey', que anunciou o término há algumas semanas.

Ao Gshow, Key avaliou como espera que seja esse encontro. A jogadora de vôlei, que já encontrou o ex em um evento e não trocou nenhuma palavra, espera que durante a final eles consigam pelo menos conversar.

"Conversar eu acredito que vai acontecer, por respeito. Eu respeito muito ele, acredito que ele também me respeita. No Vila Country a gente passou e não conseguiu se falar, acredito também porque era muito recente o término. Na final do BBB já vai ter dado pelo menos 20 dias de término, então acho que já dá pelo menos pra conseguir olhar no olho um do outro. 'Oi, tudo bem?', acho que vai ser isso. E vamos ver... não consigo falar o que pode acontecer, não sei como vai ser a minha emoção, como vai ser a dele", começou.

"Ali é um lugar onde eu me apaixonei por ele, um lugar que eu vi ele tendo as melhores atitudes comigo, o Brasil inteiro viu. Então vai ser com certeza um lugar muito emocionante pra mim, um lugar que eu vou lembrar de tudo e que eu não sei o que pode acontecer ali no momento. Mas eu vou respeitar ele e tratar com muito carinho, como eu sempre fiz", disse ela.

Essa declaração de Key ao portal, porém, aconteceu antes de vazarem prints da conversa dela com o cowboy — publicados pelo jornalista Léo Dias, no Metrópoles.

Após o ocorrido, a ex-BBB lamentou a exposição das conversas ao Gshow: "Lamentável saber que a pessoa que eu mais confiei está expondo conversas nossas, íntimas, nas quais tentei ajudar ele quando ele se recusou a me acompanhar no show Tardezinha. E a 'tal estratégia' minha era pensando nele, para que os haters não o atacassem por ele ter ido comigo. Lamentável saber que ele está nesse nível de comportamento, enquanto eu, em todas as entrevistas, estou dizendo a verdade, com todo respeito que eu tenho por ele."

A VIDA APÓS O TÉRMINO

Na reportagem, Key Alves contou que viver após a separação está sendo difícil. "Eu realmente amei e amo ele, então não consigo falar que estou bem, que meu término foi ok, porque pra mim não foi, e ainda por cima ter que encontrar ele em alguns lugares está sendo bem difícil", relatou.

Já sobre a vida de solteira, a sister descartou que esteja aberta para novos relacionamentos. Ela disse que pretende ficar sozinha neste ano.

"Então hoje eu tô vivendo minha vida de solteira tranquila, com meus amigos e amigas, aproveitando mais minha família, tô levando eles pra viajar, fazer tudo comigo. Nem um minuto passou na minha cabeça ficar com ninguém, eu não consigo nem um pouco agora. Mas vamos ver mais pra frente como vai ser. Mas muito daqui pra frente, quase nem nesse ano, tá, gente? Não espera muito de mim não!", disse.