Key Alves e Gustavo terminam o namoro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casal formado desde os primeiros dias de confinamento do BBB 23, Gustavo e Key Alves não estão mais namorando fora do reality. A confirmação do rompimento foi feita pelo caubói em suas redes sociais.

"Turma, vim aqui contar para vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro na casa. Aqui fora, a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças", começou ele no texto publicado nos stories.

"Ela é incrível e por isso que não quero seguir e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós", emendou o ex-BBB.

Vale lembrar que Key falava em casamento com Gustavo fora do reality. Ambos se viram novamente após as respectivas eliminações na Casa do Reencontro e por lá firmaram a parceria já conhecida e esperada por parte dos fãs.

Antes da confirmação oficial do rompimento, a jogadora de vôlei havia postado uma foto em que aparecia chorando nos stories, aumentando os rumores de que o término era realidade.