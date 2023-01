Key Alves detona Bruna Griphao no BBB 23'; veja o resumão da noite

SÃO PAULO, SP (FAbriram a porteira e as tretas começaram com força no BBB 23. Na festa desta sexta-feira (20), os brothers curtiram os show do Monobloco, É o Tchan e Saulo Fernandes, mas o clima não foi só de alegria: os participantes andam se estranhando. É muita intriga e muito desabafo.

RESUMO DA NOITE

Durante a festa, Fred Nicácio e Gabriel Tavares brigaram e o médico se irritou com o modelo: "Você é frio e calculista."

Sarah Aline passou pela cozinha, viu a cena e chegou no quarto dizendo que não aguenta mais Gabriel: "Que menino insuportável."

No meio da pista de dança, o clima pesou entre Bruna Griphao e Larissa. A atriz disse que sua prioridade no jogo é Gabriel Tavares, mas a personal trainer jogou a real para Bruna: "Mas lá fora veem o jogo de cada um. Você pode ir embora e ele ficar."

Marilia desabafou com Key Alves e disse que tem dificuldade de criar laços com alguns participantes: "O Guimê não olha para mim, mas não vou forçar algo que a pessoa não quer."

Key não esconde de mais ninguém sua implicância com Bruna Griphao e disse que ela e Gabriel Tavares estão se achando os "reizinhos" da casa. "Ela é extremamente influenciada pelo namoradinho dela. Ela é uma coitada", diz.

Já no quarto com Gustavo, ela continuou a detonar a sua rival: "Ela é muito mimadinha, nojentinha. É vômito na certa para ela (em relação ao queridômetro)."

Em uma conversa com Fred Desimpedidos, Larissa disse: "Eu acho que a gente não está do lado certo", dando a entender que não concorda com alguns posicionamentos de Bruna Griphao. "Peguei um amor pela Bru, mas eu sinto que se a gente não estivesse entrado juntas, não seríamos amigas", completa.

O assunto da noite para Fred Nicácio continua sendo o mesmo: Gabriel Tavares. O médico conversou com Sarah Aline e disse que não consegue se identificar com o modelo e com Bruna Griphao: "Eles são maldosos e eu não crio cobra para me picar".

Sarah deu sua opinião: "A única pessoa que eu vejo com personalidade ruim é o Gabriel (Tavares) e a incógnita ainda para mim é o Guimê". Nicácio concorda com a sister: "Ele é uma pessoa amável, mas no jogo ele é um lobo solitário. Ele não está com ninguém, ele está com ele. Acho que ele tem foco."