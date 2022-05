Kendall Jenner passa perrengue com vestido extremamente justo no casamento da irmã

O véu trazia um bordado da Virgem Maria e as palavras "Família, Lealdade e Respeito". A figura religiosa também estava presente em vestido usado por Kourtney em almoço neste sábado (21) na região do busto. Munida de um buquê de rosas brancas e vermelhas, ela caminhou até o altar junto com a mãe, Kris Jenner, levou a noiva ao altar.

Anteriormente, a socialite e o baterista do Blink 182 já fizeram uma cerimônia em Las Vegas, em abril, e outra em Santa Barbara, no último dia 15. Para esta festa, Kourtney usou um vestido branco curto da Dolce & Gabbana, inspirado em um modelo de lingerie de grife italiana dos anos 1960.

A socialite apareceu nos Stories de sua irmã, Kylie Jenner, 24, em um vídeo mostrando estar com dificuldade para subir uma escada, porque a peça bege com estampa florida estava muito apertada. O vestido era longo e justo, o que dificultou a mobilidade da modelo.

