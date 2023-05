Ken Loach põe ingleses e sírios para brigar em Cannes, em denúncia de xenofobia

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS) - As regras do Festival de Cannes exigem que os membros de seu júri sejam imparciais ao falar da seleção de filmes do evento antes da entrega dos prêmios. Isso não impediu que Ruben Östlund, presidente deste ano, deixasse escapar um fundinho de opinião ao brincar com seu desejo de ser o primeiro cineasta a acumular três Palmas de Ouro.

"Ken Loach não tem chance! Estou brincando, ele certamente terá uma terceira Palma se tiver feito o melhor filme, e aí eu vou ter que mirar em quatro vitórias", afirmou em conversa com este jornal na véspera da abertura. Pode até parecer um comentário neutro, mas é incapaz de esconder a ambição na qual o sueco vem insistindo desde a vitória de "Triângulo da Tristeza" no ano passado.

Dias depois, é justamente o filme de Loach o escolhido para encerrar as sessões desta 76ª edição de Cannes. "The Old Oak", algo como o velho carvalho, marca a 16ª participação do britânico no festival, um recorde. Em 2016, venceu a Palma com "Eu, Daniel Blake", e em 2006, com "Ventos da Liberdade".

Prêmios ecumênicos, do júri, da crítica e um honorário se acumulam no currículo de um dos nomes mais celebrados pela Croisette. É de se esperar que a corrida para os outros cineastas em competição não seja fácil -embora, por outro lado, é difícil pensar no júri entregando uma terceira Palma, seja ele comandado por Östlund ou qualquer outro.

Cannes não é exatamente afeita a celebrações repetitivas, e Loach é a exceção que comprova a regra. Talvez por isso seu filme tenha sido escolhido para fechar o evento, numa sexta-feira (26) pré-cerimônia de premiação em que a cidade já está visivelmente mais vazia.

Em "The Old Oak", Loach novamente critica o sistema capitalista falido de hoje, ao retratar os invisíveis aos olhos do empresariado e do governo, desassistidos numa espiral de miséria infindável.

O longa abre com uma interessante sequência de fotografias em preto e branco, que se movem conforme o diálogo em off avança. Elas acompanham a chegada de um ônibus de refugiados sírios a uma cidadezinha da Inglaterra, que, imersa em xenofobia e em seus próprios problemas, não recebe bem os novos vizinhos.

Uma dessas refugiadas é Yara, uma jovem que se mudou para o país com a mãe e o irmão depois que o pai foi preso por uma milícia bancada pela ditadura de Bashar al-Assad. As fotos do início, descobrimos logo, foram feitas por ela, que se torna amiga do dono de um decadente pub, que mal se mantém aberto devido à pobreza que se impõe sobre a cidade.

Assim, unindo os problemas de sírios e ingleses, "The Old Oak" captura a tensão social que paira sobre uma Europa decadente. Não é novidade no cinema de Loach, que usa aqui os mesmos recursos de outrora, mas com mais obviedade, pesando a mão em diálogos excessivamente expositivos.

"The Old Oak" não deixa de ter uma mensagem bonita, ao refletir sobre o poder das comunidades, de se pensar no coletivo. Mas é ingênuo no retrato do problema da xenofobia, muito mais crônico e enraizado do que o filme faz parecer ao individualizar e delinear, de forma muito clara, quem são seus vilões.

Acaba em tom de mea-culpa de europeu, com um final açucarado por melhores que sejam suas intenções.

A sessão para a imprensa o aplaudiu, o que talvez tenha mais a dizer sobre o público de Cannes do que a qualidade cinematográfica do longa. Não deixa de ser louvável, no entanto, que Loach, aos 86 anos, esteja capturando de forma eloquente problemas que muitos preferem ignorar.