Kelly Clarkson responde acusações sobre ambiente tóxico em seu programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e apresentadora Kelly Clarkson, 41, se posicionou sobre alegações de funcionários do "The Kelly Clarkson Show" de que o ambiente de trabalho do programa seria tóxico. Ela compartilhou uma declaração nas redes sociais nesta sexta-feira (12) --mesmo dia em que um artigo da revista Rolling Stone alegou que os produtores "sobrecarregavam" e "pagavam mal" os membros da equipe do programa, que disseram que "trabalhar no show era traumatizante para a saúde mental deles".

O "The Kelly Clarkson Show" é um programa matinal da emissora americana NBC, no qual Clarkson recebe convidados para entrevistas e brincadeiras. Ele está no ar desde 2019 e soma quase 700 episódios. "Nos meus 20 anos na indústria do entretenimento, sempre fui guiada pelo coração e pelo que eu acreditava ser certo", escreveu a cantora. "Eu amo minha equipe, e descobrir que alguém se sente ignorado ou desrespeitado neste programa é inaceitável".

Ela continuou: "Eu sempre fui e continuarei sendo comprometida a criar e manter um ambiente seguro e saudável no 'The Kelly Clarkson Show'. À medida que nos preparamos para a mudança para a costa leste, estou mais comprometida do que nunca em garantir que não apenas nossa equipe que está se mudando, mas também nossa nova equipe em Nova York, seja composta pelos melhores e mais gentis do mercado".

"Parte dessa construção incluirá treinamento de liderança para toda a equipe sênior, incluindo a mim mesma. Sempre há espaço para crescer e garantir que todos estejamos sendo/nos tornando as melhores versões de nós mesmos em qualquer negócio, especialmente quando se trata de liderança. Para garantir que qualquer noção de toxicidade seja erradicada", concluiu.

As reclamações dos funcionários do programa --que incluíram o testemunho de um funcionário atual e 10 ex-funcionários-- não se estendem à apresentadora em si, pois membros da equipe disseram à Rolling Stone que Clarkson é "fantástica" e "não tem ideia de quão infelizes estão seus funcionários".

À revista People, representantes do "The Kelly Clarkson Show" comentaram as acusações. "Estamos comprometidos com um ambiente de trabalho seguro e respeitoso e levamos as reclamações no local de trabalho muito a sério, e insinuar o contrário é inverídico", diz um comunicado de um porta-voz da NBCUniversal.

"Quando os problemas são relatados, eles são prontamente revisados, investigados e tratados conforme apropriado. O 'The Kelly Clarkson Show' se esforça para construir um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e justo, que promova uma cultura de inclusão e criatividade", diz também o comunicado.