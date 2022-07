Kazuki Takahashi publicou quadrinho da Marvel

O mangá mais conhecido de Takahashi também se popularizou devido à sua adaptação para a televisão e ao jogo de cartas que a obra inspirou, se tornando uma moda entre as crianças no início dos anos 2000.

Assim como "Yu-Gi-Oh!", seu projeto mais famoso, ambas as obras foram publicadas na Weekly Shonen Jump, uma tradicional revista semanal japonesa dedicada aos mangás dos principais autores do gênero.

Cinco anos depois, o artista lançou "The Comiq", um quadrinho que conta a história de um autor de mangás iniciante. O personagem guarda um segredo a propósito do roteiro em que está trabalhando e precisa lidar com um assistente presidiário em busca da própria reintegração na sociedade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kazuki Takahashi, autor do mangá "Yu-Gi-Oh!" morto aos 60 anos no Japão, também está por trás de uma história em quadrinhos da Marvel estrelada pelo Homem-Aranha e pelo Homem de Ferro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.